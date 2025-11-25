Der FC Bayern München kann im Gipfeltreffen der UEFA Champions League beim FC Arsenal wie erwartet auf die beiden deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry zurückgreifen.

Der Mittelfeldchef und der Offensivspieler nahmen am Dienstag vor dem Abflug nach London am Abschlusstraining noch in München teil.

Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, Gnabry hatte wegen Kniebeschwerden pausiert. Auch Jungstar Lennart Karl (Hüfte) hat keine Probleme mehr und war bei der Einheit dabei, ebenso der lange verletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss).

Gnabry statt Diaz in Bayern-Startelf?

Kimmich dürfte am Mittwoch (21.00 Uhr) anstelle von Leon Goretzka in die Startelf rücken. Gnabry ist in der Offensivreihe hinter Torgarant Harry Kane als Ersatz für den rotgesperrten Luis Diaz eingeplant.

Die Bayern führen die Tabelle der Königsklasse nach vier Siegen in vier Spielen an. Arsenal gewann ebenfalls alle seine Begegnungen ist Zweiter, ein Gegentor haben die Gunners noch nicht hinnehmen müssen.

(SID/skysport.de) / Bild: Imago