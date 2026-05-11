Vor Mbappe: Olise zum besten Frankreich-Legionär gewählt

Besondere Ehre für Michael Olise: Der Offensivstar von Bayern München ist in Paris zum besten französischen Fußballer im Ausland gekürt worden.

Olise setzte sich bei der Wahl der französischen Fußballer-Gewerkschaft (UNFP) unter anderem gegen Superstar Kylian Mbappé (Real Madrid) und den früheren Frankfurter Hugo Ekitiké (FC Liverpool) durch.

Olise glänzte mit 15 Ligatoren

Olise spielt für die Münchner bisher eine herausragende Saison und steuerte allein in der Bundesliga 15 Tore und 22 Assists zum vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft bei. „Mein Ziel in dieser Saison war es, mit Frankreich und mit dem FC Bayern alles zu gewinnen. Das ist alles“, sagte Olise, der im schwarzen Anzug zur Veranstaltung kam. Er freue sich „auf die Weltmeisterschaft und darauf, alles zu geben, um mit Frankreich zu gewinnen“.

Die Franzosen gehören bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu den Topfavoriten. Für Olise steht zuvor mit dem FC Bayern noch das Bundesligafinale gegen den 1. FC Köln am Samstag (ab 15:30 Uhr LIVE bei Sky!) und das DFB-Pokalendspiel am 23. Mai (ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport – mit Sky X live streamen) im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart an.

(SID).

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