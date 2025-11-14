Ferrari bleibt das wertvollste Team der Formel 1. Das auf Sportbusiness spezialisierte Fachmedium „Sportico“ bezifferte den Wert des italienischen Traditionsrennstalls, der seit 2008 keinen Titel gewonnen hat, in seiner jüngsten Analyse mit 6,4 Mrd. US-Dollar (5,51 Mrd. Euro). Dahinter folgen Mercedes mit 5,88 Mrd. Dollar, Konstrukteurs-Weltmeister McLaren mit 4,73 Mrd. und Red Bull Racing mit Vierfach-Weltmeister Max Verstappen mit 4,32 Mrd. Dollar.

Laut „Sportico“-Angaben beträgt der durchschnittliche Wert eines der derzeit zehn Formel-1-Teams 3,42 Mrd. Dollar. Damit seien im Durchschnitt in den weltgrößten Sportbewerben lediglich Franchises aus der US-Football-Liga NFL und der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wertvoller als Rennställe in der Motorsport-Königsklasse. „Sportico“ ist ein Teil der US-amerikanischen Penske Media Corporation (PMC). Deren Gründer Jay Penske ist der Sohn von US-Legende Roger Penske, der zahlreiche Beteiligungen im Autorennsport hält.

(APA) / Bild: Imago