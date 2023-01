Vor Saudi-Deal: Auf diesen Klub hoffte wohl CR7

via

Mit einem Jahresgehalt von offenbar etwa 200 Millionen Euro ist Cristiano Ronaldo in die Saudi Professional League zu Al-Nassr gewechselt. Beim Hauptstadtklub hat CR7 nach langen Verhandlungen einen Zweijahresvertrag unterschrieben, doch wie ein Bericht der Marca enthüllte, hatte Ronaldo zuvor auf den Anruf eines anderen Klubs gewartet.

So hoffte der 37-Jährige, einen Anruf seines Ex-Vereins Real Madrid zu bekommen. Nach dem WM-Aus mit Portugal war der fünfmalige Weltfußballer zunächst in die spanische Hauptstadt gereist, um dort auf dem Real-Gelände zu trainieren. Vor Ort hatte der Portugiesen dann auf eine Nachricht der Madrilenen gehofft, das Telefon des Superstars blieb jedoch stumm.

Nachdem der Saudi-Klub dann an einigen Schrauben drehte und CR7 zum bestbezahlten Fußballer in der Geschichte machen konnte, kam der Wechsel in die Wüste zustande.

