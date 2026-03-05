Vor WM: Union-Stammspieler läuft künftig für Tunesien auf

Union-Berlin-Profi Rani Khedira ist ab sofort für die Nationalmannschaft Tunesiens spielberechtigt.

Wie der tunesische Verband am Mittwoch mitteilte, bestätigte das zuständige Gericht des Weltverbandes FIFA offiziell den Verbandswechsel des 32-Jährigen.

Damit dürfte sich der WM-Traum für den Bruder des deutschen Rio-Weltmeisters Sami Khedira erfüllen. Tunesien trifft bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in der Gruppe F auf Japan und die Niederlande. Der dritte Gegner wird noch in den Playoffs ermittelt.

Der in Stuttgart geborene Khedira, dessen Vater aus Tunesien stammt, könnte damit theoretisch schon Ende März erstmals für die Nordafrikaner auflaufen. Dann stehen Länderspiele gegen Haiti und Kanada an. Unmittelbar vor der WM gastiert der arabische Endrunden-Teilnehmer zudem am 1. Juni in Wien für eines der finalen Vorbereitungsspiele gegen das ÖFB-Team.

Khediras Hoffnung auf WM-Teilnahme steigt

Über den Verbandswechsel des Mittelfeldspielers wurde auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) informiert. Ebenso kontaktierte man die Confederation of African Football (CAF) sowie die Europäische Fußball-Union (UEFA). Tunesien erhofft sich von Khedira zusätzliche Erfahrung und Stabilität.

Khedira spielte von der U15 bis zur U19 für die Junioren-Nationalmannschaften des DFB. Für die U21 oder die A-Nationalmannschaft wurde er jedoch nie nominiert. Der Mitspieler der Union-Legionäre Leopold Querfeld und Christopher Trimmel bestritt zusammengerechnet mehr als 300 Profispiele in der deutschen Bundesliga sowie dem DFB-Pokal.

