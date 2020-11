Vor zwei Jahren: Wöber sieht nach bösem Foul an Goretzka die Rote Karte

via

via Sky Sport Austria

Salzburgs Maximilian Wöber trifft heute Abend in der Champions League bereits zum vierten Mal auf den FC Bayern (ab 20.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen).

Neben der klaren 2:6-Niederlage vor wenigen Wochen in München (Alle Tore hier im VIDEO) traf Wöber im Ajax-Dress 2018 in zwei Champions-League-Gruppenspielen auf den deutschen Rekordmeister.

An das erste Duell wird sich Wöber mit Sicherheit gerne zurückerinnern. Beim 1:1 von Ajax Amsterdam in der Gruppenphase der Saison 2018/19 in München zeigte der Österreicher eine bärenstarke Leistung.

Im Rückspiel konnte Ajax dem deutschen Rekordmeister ebenfalls ein 3:3-Remis abtrotzen, aber für Wöber war die Partie bereits nach 67 Minuten beendet. Nach einem bösen Foul an Bayerns Leon Goretzka sah Wöber die Rote Karte.

Video-Highlights: Ajax Amsterdam – FC Bayern 3:3

In der turbulenten Partie bekam nicht nur Wöber, sondern auch Bayerns Thomas Müller nach einem Foulspiel die Rote Karte.