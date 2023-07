Vorbild „Grand Slam“: F1-Boss Domenicali plant neuen Fahrer-Award

Polesetter, Fahrermedaille, Teampokal, schnellste Runde, schnellster Boxenstopp und so weiter. In der Formel 1 gibt es so ziemlich für alles eine Auszeichnung. Eine neue könnte bald hinzukommen.

Das perfekte Wochenende besteht für einen Fahrer aus der Poleposition, dem Rennsieg, der schnellsten Runde und der Führung in allen Runden. Im F1-Jargon spricht man dann vom „Grand Slam“. Dem möchte Formel-1-Chef Stefano Domenicali laut Motorsport-Total und Motorsport.com nun einen draufsetzen.

„Wenn ein Fahrer an einem [Sprint-] Wochenende beide Polepositions erreicht und auch beide Rennen gewinnt, dann sollte er dafür besonders ausgezeichnet werden. Mit etwas, das die sportliche Leistung würdigt“, wird der Italiener von den Rennsportportalen zitiert.

Gespräche bei Belgien-GP – „Grand Slam“ eigentlich schon vergeben

Über das Vorhaben möchte Domenicali am Rande des Großen Preises von Belgien Ende Juli die F1-Kommission informieren und ihr einen Vorschlag unterbreiten. Es solle „etwas nach dem Konzept des Grand Slams“ entwickelt werden. Nun ist dieser Terminus jedoch schon von oben beschriebener Kombi reserviert. Wie die Auszeichnung genau ablaufen soll und was der glückliche Fahrer erwarten darf, ist noch unklar. Dem Bericht zufolge ist es jedoch unwahrscheinlich, dass es Extra-Punkte geben werde.

An insgesamt sechs Wochenenden soll in der kommenden Saison das Sprint-Format gefahren werden. Auf welchen Strecken dies passieren wird, gibt die Formel 1 im Spätsommer bekannt. In der aktuellen Saison hätte sich Max Verstappen übrigens beim Großen Preis von Österreich über die neue Auszeichnung freuen dürfen, da er alle entsprechenden Sessions als Erster abschloss.

(Max Georg Brand / skysport.de)

Bild: Imago