Vorbild Singapur: Miami-GP ab 2025 ein Nachtrennen?

Der Große Preis von Miami könnte bereits ab 2025 als Nachtrennen in der Formel 1 ausgetragen werden.

Es ist eines von derzeit drei im Terminkalender verankerten F1-Rennen in den USA: Der Große Preis von Miami feierte im Mai seine zweite von insgesamt zehn vertraglich vereinbarten Ausgaben und bot den Zuschauern vor Ort und vor den TV-Geräten eine pompöse Show bei strahlendem Sonnenschein. Bei den Veranstaltern gibt es nun jedoch die Überlegung, das Rennen aus der Sonne zu nehmen und in die Nacht zu verlegen.

„Wir haben uns das ein wenig angeschaut. Singapur hat uns sehr geholfen, indem sie uns mitgeteilt haben, wie sie es machen. Wir haben natürlich auch mit Las Vegas gesprochen – es könnte einige Möglichkeiten der Zusammenarbeit geben“, meinte der Veranstalter Tom Garfinkel.

Verlegungs-Faktor Hitze

Das Rennen in Las Vegas ist in diesem Jahr für das Wochenende vom 16. bis zum 18. November als Nacht-Ausgabe geplant. Wie in „Sin City“ sind auch die Temperaturen in Miami tagsüber sehr hoch, weshalb sich Garfinkel von der möglichen Verlegung eine verbesserte Situation für die Fans erhofft.

„Der Sonntagabend ist ganz anders [von den Temperaturen her] als der Sonntagnachmittag. Den Start ein wenig in den Abend zu verlegen, könnte also ein Vorteil für die Fans sein. Je nachdem, wie die Strategie der Formel 1 für ihre Übertragungen aussieht, könnte das ein Vorteil sein“, erläuterte Garfinkel.

Im Jahr 2024 ist der Miami-GP nochmals als Rennen bei Tageslicht angedacht, doch bereits ab 2025 könnte es neben Singapur, Las Vegas, Abu Dhabi, Jeddah und Bahrain ein sechstes Nachtrennen im Formel-1-Kalender geben.

(Red.)

Bild: Imago