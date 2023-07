Vorjahres-Finalist Misolic bekommt Wildcard in Kitzbühel

Vorjahres-Finalist Filip Misolic erhält beim am Wochenende mit der Qualifikation beginnenden ATP-Tennisturnier von Kitzbühel nun fix eine Wildcard für das Hauptfeld.

Eine weitere war schon davor 2019-Titelträger Dominic Thiem sicher gewesen. Sebastian Ofner steht aufgrund seines Rankings fix im am Montag beginnenden Hauptbewerb. Thiem wird seine Auftaktpartie am Dienstag (1. August) ab 19.30 Uhr (live ServusTV) austragen. Zudem werden Thiem und Ofner gemeinsam Doppel spielen.

Auch hier geht die zweite Wildcard an Lokalmatadore, und zwar an Jurij Rodionov/Neil Oberleitner. Am aussichtsreichsten in diesem Bewerb sind aus heimischer Sicht aber Alexander Erler/Lucas Miedler, sie holten 2021 als erstes österreichisches Doppel in der Gamsstadt einen Finalsieg.

(APA)

Bild: GEPA