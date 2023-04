Vorschau auf die Stanley-Cup-Playoffs: Eastern Conference

In der NHL geht es in die heiße Phase! Am heutigen Montag ist der offizielle Start der Stanley-Cup-Playoffs. Alle Erstrunden-Paarungen in der Eastern- und Western Conference stehen fest, Sky-Redakteur Mathias Blaas hat alle 16 Postseason-Teilnehmer analysiert. Sowohl im Osten als auch im Westen kommt es in der ersten Runde zu brisanten Duellen.

Im Osten zieht die erneute Playoff-Paarung zwischen den Toronto Maple Leafs und Tampa Bay Lightning die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Toronto wartet seit 2004 auf den Gewinn einer best-of-seven-Serie, während Tampa Bay in den letzten drei Jahren dreimal das Stanley-Cup-Finale erreichte und zweimal gewann. Spannend wird auch die Auseinandersetzung der Boston Bruins mit den Florida Panthers. Nachdem die Bruins in der Regular Season zahlreiche Rekorde aufstellten, wollen Patrice Bergeron und Co. nun den Playoff-Fluch der Presidents-Trophy-Sieger überwinden.

Boston Bruins – Florida Panthers

Die Boston Bruins waren in der Saison 2022/23 das erfolgreichste Team der NHL und stellten dabei zahlreiche Franchise- und Ligarekorde auf. Mit insgesamt 65 Siegen und 135 Punkten wurde das Team um Kapitän Patrice Bergeron souverän Erster in der Atlantic Division und gewann zum vierten Mal in der Franchise-Geschichte die Presidents Trophy.

Die Mannschaft verfügt über eine beeindruckende Offensive und Defensive. Insgesamt 301 Tore erzielten die Bruins, nur die Edmonton Oilers trafen öfter. 174 Gegentore stellten den Bestwert in der NHL dar. Auch das Penalty-Kill war mit einer Erfolgsquote von 87,3 Prozent Ligaspitze. Lediglich das Powerplay sollte in den Playoffs noch verbessert werden, da es mit einer Quote von 22,2 Prozent nur den zwölften Platz belegte.

David Pastrnak war im Grunddurchgang der Topscorer der Bruins (113 Punkte), sagenhafte 61 Tore erzielte der Tscheche. Brad Marchand war mit 67 Punkten der zweitbeste Scorer. Bergeron, Marchand und David Krejci sind die einzigen Spieler im Kader, die bereits beim Stanley Cup-Sieg der Bruins 2011 dabei waren. In der Verteidigung war Hampus Lindholm in der +/-Wertung mit +49 der beste Spieler der Liga, obwohl Charlie McAvoy eigentlich der Starverteidiger der Bruins ist.

Die beiden Torhüter Linus Ullmark und Jeremy Swayman wurden mit der William M. Jennings Trophy für das Torwart-Tandem mit den wenigsten Gegentoren ausgezeichnet. In den Playoffs wollen die Bruins ihre Dominanz und den Schwung aus der regulären Saison aufrechterhalten und in einen Stanley-Cup-Triumph ummünzen.

In der ersten Playoff-Runde der Eastern Conference treten sie gegen die Florida Panthers an, die es in der Regular Season auf 42 Siegen brachten und als zweites Wildcard-Team ins Rennen gehen.

Die Panthers haben in der regulären Saison insgesamt 288 Tore erzielt, was ihnen den fünften Platz in der Liga einbrachte. Allerdings ließen sie auch 272 Gegentore zu, die meisten aller Playoff-Teams. Matthew Tkachuk ragte mit 109 Punkten in der Offensive hervor, Kapitän Aleksander Barkov schaffte 78 Punkte. Brandon Montour war mit 73 Punkten durchaus überraschend der punktbeste Verteidiger im Team.

Die Panthers müssen in den Playoffs ihre Defensivarbeit verbessern und auch ihre Schussgenauigkeit erhöhen, um überhaupt Chancen gegen die übermächtigen Bruins zu haben. Stammtorwart Sergei Bobrovsky, der aufgrund von Verletzungen einige Spiele verpasst hat, wird ebenfalls ein Gang höher schalten müssen.

Im Duell der beiden letzten Presidents-Trophy-Gewinner ist Boston also klarer Favorit. Ergebnisse in der Regular Season: (Zwei Siege Boston – Zwei Siege Florida, einer davon in Overtime)

Die Stanley-Cup-Playoffs seht ihr live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass könnt ihr einfach und unkompliziert dabei sein!

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning

Die Toronto Maple Leafs haben seit 2003/04 keine Playoff-Serie mehr gewonnen und sind in den letzten sechs Jahren entweder stets in der ersten Runde ausgeschieden – zuletzt im Vorjahr in sieben Spielen gegen die Tampa Bay Lightning.

Die Toronto Maple Leafs haben im Grunddurchgang bewiesen, dass sie eine starke Offensive haben. Vier Spieler erzielten 80 oder mehr Punkte. Mitch Marner war mit 99 Punkten der Topscorer des Teams. Dahinter waren William Nylander (87 Punkte), Auston Matthews (85 Punkte) und John Tavares (80 Punkte) sehr stark. Die Schwachstelle der Maple Leafs ist die Defensive, immerhin hat General Manager Kyle Dubas die Verteidigung vor der Trade Deadline nochmal verstärkt.

Auf der Torwart-Position hat Toronto in der regulären Saison fünf Torhüter eingesetzt. Ilya Samsonov hat die meisten Partien bestritten und mit einem Save Percentage von 91,9% und einem Gegentorschnitt von 2,33 eine solide Performance gezeigt.

Die Tampa Bay Lightning sind in den letzten drei Jahren dreimal im Stanley Cup Finale gestanden – zweimal gewann das Team um Star-Goalie Andrei Vasilevskiy die begehrteste Trophäe im Eishockey. Die Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit in den Playoffs könnten den „Bolts“ auch in diesem Jahr zugutekommen.

Nikita Kucherov (113 Punkte) war im Grunddurchgang der Topscorer der Lightning. Brayden Point (95 Punkte) und Steven Stamkos (84 Punkte) waren ebenfalls überragend. In der Verteidigung sind Mikhail Sergachev und Victor Hedman die Leistungsträger.

Wenn die Postseason beginnt, war der Superstar der Mannschaft in den letzten Jahren allerdings stets Goalie Andrei Vasilevskiy. In der Regular Season hat der Russe 34 Siege bei einer Save Percentage von 91,5% und einem Gegentorschnitt von 2,65 einfahren können.

Insgesamt haben sowohl die Maple Leafs als auch die Lightning starke Powerplay-Formationen, die in der best-of-seven Serie eine ausschlaggebend werden könnten. Toronto hatte mit 26,0% das zweitbeste Powerplay der Liga, während Tampa Bay mit 25,4% das drittbeste hatte.

Zwischen den Maple Leafs und den Lightning wird eine heiß umkämpfte Serie erwartet, in der die Kanadier endlich ihren Playoff-Fluch überwinden wollen. Ergebnisse in der Regular Season: (Zwei Siege Toronto – Ein Sieg Tampa Bay in Overtime)

Carolina Hurricanes – New York Islanders

Die Carolina Hurricanes haben sich zum fünften Mal in Serie für die Playoffs qualifiziert und den ersten Platz in der Metropolitan Division mit einem Punkt Vorsprung geholt. Das Team zeichnete sich durch sein starkes Defensivspiel aus und ließ am zweitwenigsten Tore zu.

Brent Burns blühte nach seinem Trade zu den „Canes“ richtig auf und führte die Verteidigung mit 61 Punkten im Scorer-Ranking an. Ungewöhnlich war Carolina im Grunddurchgang auf der Torwart-Position besetzt: Head-Coach Rod Brind’amour setzte auf ein Torhüter-Trio, bestehend aus Frederik Andersen, Antti Raanta und Pyotr Kochetkov. Der Erfolg gab den Hurricanes Recht, denn auch wegen den Goalies konnte das Team die zweitbeste Penalty Killing-Quote der Liga aufweisen.

Die Hurricanes haben im Angriff keine klaren Top-Scorer, sondern verlassen sich auf eine ausgewogene Kadertiefe. Martin Necas (71 Punkte) und Sebastian Aho (67 Punkte) waren die Topscorer. Bitter ist der verletzungsbedingte Ausfall von Torjäger Andrei Svechnikov.

Die New York Islanders haben sich auf den letzten Drücker den ersten Wildcard-Platz in der Eastern Conference gesichert.

Die „Isles“ erzielten insgesamt 243 Tore, was lediglich Platz 22 in der Liga darstellt. Brock Nelson war mit 75 Punkten bester Scorer. Das Powerplay betrug mit einer Erfolgsquote von 15,8% den drittschlechtesten Wert in der NHL. Die Islanders sind ähnlich wie die Hurricanes vor allem defensiv ausgerichtet.

Hoffnungsträger in den Playoffs ist Tormann Ilya Sorokin. Der Russe überzeugte in der Regular Season mit einer Fangquote von 92,4% und einem Gegentorschnitt von 2,34.

Die Serie zwischen den Hurricanes und Islanders wird voraussichtlich ein defensives Duell mit knappen Resultaten und wenig Toren sein, wobei die Favoritenrolle klar bei den Hurricanes liegt. Ergebnisse in der Regular Season: (Drei Siege Carolina – Ein Sieg New York)

Die Stanley-Cup-Playoffs seht ihr live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass könnt ihr einfach und unkompliziert dabei sein!

New York Rangers – New Jersey Devils

Das bevorstehende Playoff-Duell zwischen den New Jersey Devils und den New York Rangers verspricht nicht nur eine sportliche Auseinandersetzung, sondern auch von der Rivalität zweier Stadtnachbarn.

Die Devils haben sich in dieser Spielzeit durch ihre unbekümmerte Spielweise ausgezeichnet. Nach mehreren Jahren außerhalb der Playoffs sicherte sich New Jersey im Grunddurchgang durchaus überraschend den zweiten Rang in der Metropolitan Division.

Der beste Scorer im Team war Jack Hughes mit 99 Punkten, der Schweizer Nico Hischier glänzte mit 80 Punkten sowie als Zwei-Wege-Center und Führungsspieler. Stärkster Verteidiger war Dougie Hamilton (74 Punkte), der in der Postseason seine Erfahrung von 54 Playoff-Matches einbringen soll.

In Summe besteht der Kader der Devils aus einer Mischung von alten und jungen Spielern. Die Leistungsträger der Mannschaft sind weitestgehend unerfahren. Playoff-Erfahrung hat das gesamte Franchise in der jüngeren Vergangenheit ohnehin nicht – in der aktuellen Saison erreichte New Jersey zum zweiten Mal in elf Jahren die Postseason.

Die Rangers waren im Grunddurchgang ein offensiv-ausgerichtetes Team. Artemi Panarin (92 Punkte) und Mika Zibanejad (91 Punkte) waren die besten Scorer, mit Patrick Kane und Vladimir Tarasenko wurden zwei Veteranen vor der Trade Deadline verpflichtet.

Auch die Defensive der Rangers ist nicht zu unterschätzen, die 216 erhaltenen Gegentore stellen den viertbesten Wert der Liga dar. Der Star in der Abwehr ist Adam Fox, der sich im engeren Favoritenkreis auf die Norris-Trophy befindet. Tormann Igor Shesterkin brachte es auf eine Fangquote von 91,6 % bei 2,48 Gegentoren im Schnitt.

Das Playoff-Battle zwischen den New Jersey Devils und den New York Rangers dürfte ein intensives Aufeinandertreffen zweier Rivalen werden. Beide Mannschaften haben ihre Stärken und Schwächen, wobei die Rangers mehr Routine in der Kabine haben dürften. Ergebnisse in der Regular Season: (Drei Siege New Jersey – Ein Sieg New York in Overtime)

Beitragsbild: Imago