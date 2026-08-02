VOTING: WAC-Tor gegen Austria zurecht aberkannt?

Ärger statt Jubel beim Wolfsberger AC gegen Austria Wien (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria!): Statt eines frühen Zwei-Tore-Vorsprungs mussten sich die Lavanttaler über die Aberkennung des zweiten Treffers wegen eines Foulspiels ärgern.

Nach dem Führungstor per Elfmeter von Bundesliga-Rückehrer Giacomo Vrioni (18.) glänzte Donis Avdijaj nach einer Wohlmuth-Flanke als Kopfballungeheuer. Der Treffer bedeutete zunächst das 2:0 nach 21 Minuten. Doch der Ausgleich wurde wegen eines Foulspiels in der Entstehung aberkannt: Der Kontakt zwischen den Spielern ist dabei klar erkennbar, Austria-Profi Tae-Seok Lee lässt sich aber eher theatralisch fallen.

VOTING: WAC-Treffer zurecht aberkannt?

Nach einem VAR-Check blieb es somit beim 1:0. Neben Avdijaj kritisierte auch Coach Thomas Silberberger diesen Entschluss lautstark.