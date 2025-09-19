VOTING: Wähle das Sky-Tor des 1. CL-Spieltags

Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch erstmalig das Voting zum Sky-Tor des Spieltags in der UEFA Champions League. Gib jetzt deine Stimme für den ersten Spieltag ab!

Zur Auswahl stehen die Tore von Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise), Hans Vanaken (FC Brügge), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Jeremy Doku (Manchester City), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Kenan Yildiz (Juventus Turin), Marcus Rashford (FC Barcelona), Sondre Brunstad Fet (Bodø/Glimt), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) und Can Uzun (Eintracht Frankfurt).

Beitragsbild: Imago