VOTING: Wähle das Tor des 3. CL-Spieltags

Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Tor des Spieltags in der UEFA Champions League auf Sky. Gib jetzt deine Stimme für den dritten Spieltag ab!

Zur Auswahl stehen die Tore von Harvey Barnes (Newcastle United), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Paixao (Olympique Marseille), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Robert Navarro (Athletic Bilbao), Lennart Karl (Bayern München), Dennis Man (PSV Eindhoven), Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao), Couhaib Driouech (PSV Eindhoven), Aleix García (Bayer Leverkusen) Bild: Imago