Logout
UEFA Champions League

VOTING: Wähle das Tor des 6. CL-Spieltags

Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Tor des Spieltags in der UEFA Champions League auf Sky. Gib jetzt deine Stimme für den sechsten Spieltag ab!

Zur Auswahl stehen die Tore von Oscar Gloukh, Kasper Dolberg und Anton Gaaei (alle Ajax Amsterdam), Weston McKennie (Juventus), Noni Madueke und Gabriel Martinelli (beide FC Arsenal), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mohamed Elyonoussi (FC Kopenhagen), Mason Greenwood (Olympique Marseille) und Leandro Barreiro (SL Benfica).

Aktuelle UEFA Champions League Videos

Werbung

Bild: Imago