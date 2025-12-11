VOTING: Wähle das Tor des 6. CL-Spieltags
Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Tor des Spieltags in der UEFA Champions League auf Sky. Gib jetzt deine Stimme für den sechsten Spieltag ab!
Zur Auswahl stehen die Tore von Oscar Gloukh, Kasper Dolberg und Anton Gaaei (alle Ajax Amsterdam), Weston McKennie (Juventus), Noni Madueke und Gabriel Martinelli (beide FC Arsenal), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mohamed Elyonoussi (FC Kopenhagen), Mason Greenwood (Olympique Marseille) und Leandro Barreiro (SL Benfica).
