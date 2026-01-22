Logout
VOTING: Wähle das Tor des 7. CL-Spieltags

Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Tor des Spieltags in der UEFA Champions League auf Sky. Gib jetzt deine Stimme für den siebten Spieltag ab!

Zur Auswahl stehen die Tore von Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao), Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo), Bahlul Mustafazada (Qarabağ Ağdam), Dani Olmo & Fermin Lopez (beide FC Barcelona), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain), Petar Sucic (Inter Mailand), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Tani Oluwaseyi (Villareal) und Adilet Sadybekov (Kairat Almaty).

Beitragsbild: Imago

 