VOTING: War das ein Elfmeter für Real Madrid?

Umstrittene Szene beim Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und Olympique Marseille! Ein Handspiel von Verteidiger Facundo Medina wird als strafbar geahndet – Kylian Mbappe trifft vom Punkt. Wir wollen von der Sky-Community wissen: War die Szene für euch ein Strafstoß? Stimmt jetzt im VOTING ab!

Medina will den Ball bei einem Angriff von Real-Stürmer Vinicius Jr. klären, bekommt den Ball aber dann von seiner eigenen Grätsche auf die Hand. Schiedsrichter Irfan Peljto entscheidet auf Strafstoß, die Entscheidung hält auch nach VAR-Check bestand.

Zurecht?

VOTING: Real vs. Marseille – Hättet ihr auf Elfmeter entschieden?

Vom Punkt verwertete Mbappe dann mit etwas Glück. Bereits in Halbzeit eins hatte der Franzose einen Strafstoß souverän verwertet.