VOTING: War der Ausschluss für Kelly gerechtfertigt?

Beim Champions League-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul kam es früh in der zweiten Hälfte zu einer wohl strittigen Szene!

In der 47. Minute kommt es zum Zweikampf zwischen Lloyd Kelly und Baris Alper Yilmaz. Kelly springt hoch und erwischt Yilmaz beim Fallen am Sprunggelenk mit der Sohle, Schiedsrichter Joao Pedro Pinheiro entscheidet auf Gelb und damit Gelb-Rot, nachdem Kelly bereits in der 25. Minute bereits die erste Verwarnung erhalten hatte. Der Videoschiedsrichter holte Pinheiro anschließend zum VAR-Check, nach der Beurteilung der Bilder entschied der Portugiese, Kelly mit glatt Rot vom Feld zu verweisen.

Bild: Imago