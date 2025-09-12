VOTING: Wer gewinnt die Champions League 2025/26?

Erfolgreiche Titelverteidigung, eine prominente Rückkehr auf Europas Thron – oder doch ein gänzlich neuer CL-Sieger? Auch in der neuen Saison messen sich wieder die besten Teams Europas in der UEFA Champions League.

Kann Premierensieger Paris Saint-Germain auch in der kommenden Saison die Königsklasse gewinnen? Neben Rekordsieger Real Madrid und Spaniens Meister FC Barcelona stellen sich zahlreiche namhafte Teams von Deutschlands FC Bayern München über das starke Premier-League-Aufgebot um Leader FC Liverpool sowie Italiens Vertreter dem Champion der Vorsaison in den Weg.

Schon ab der kommenden Woche dürfen sich Fans zum Start in die neue Saison der UEFA Champions League gleich an drei Tagen auf packende Duelle der europäischen Spitzenteams freuen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag überträgt Sky 17 der 18 Auftaktspiele der Ligaphase exklusiv. Davor ist aber eure Expertise gefragt: Welches Team ist euer Favorit auf den Gewinn der Champions-League-Saison 2025/26?

Zum bereits zweiten Mal startet die CL statt mit der klassischen Gruppenphase mit der im Vorjahr neu konzipierten Ligaphase, in der die nun 36 Mannschaften jeweils acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner bestreiten. Doch welcher Champions-League-Modus gefällt euch besser?

(Red.)

Beitragsbild: Imago.