VOTING: Wer hat das Tor der Monate November/Dezember erzielt?

Richtung Jahresende suchen wir gleich „doppelt“ das Tor des Monats: Wer hat den schönsten Treffer in den beiden Monaten November und Dezember in der ADMIRAL Bundesliga erzielt?

Zur Auswahl stehen diesmal gleich sieben Treffer: Die Tore von Clement Bischoff (Red Bull Salzburg), Yorbe Vertessen (Red Bull Salzburg), Kasper Jörgensen (LASK), Martin Moormann (Blau-Weiß Linz), Christian Lichtenberger (GAK), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg) und Matthäus Taferner (WSG Tirol).

Das Voting endet am Montag, den 22. Dezember, um 15 Uhr.

