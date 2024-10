VSV gewinnt Kärntner Derby in Overtime

Der VSV hat ausgerechnet im Derby der ICE Hockey League gegen den KAC erfolgreich Krisenbewältigung betrieben.

Die Villacher gewannen das Prestigeduell vor Heimpublikum am Sonntag nach zweimaligem Rückstand 3:2 nach Verlängerung. Der Siegtreffer gelang Philipp Lindner (62.). Die Graz 99ers gewannen in Ljubljana 4:2 und sind weiter erster Verfolger von Tabellenführer Bozen, die Südtiroler siegten bei den Pioneers Vorarlberg ebenfalls 4:2.

Der VSV war im Startdrittel des 357. Vergleichs mit dem Kärntner Lokalrivalen die gefährlichere Mannschaft, Tor gelang den Heimischen aber keines. Diese mangelnde Effizienz sollte sich nach Wiederbeginn rächen, denn auf der Gegenseite glückte Daniel Obersteiner (22.) das 1:0. Erst in der 31. Minute erzielte der VSV den verdienten Ausgleich, Maximilian Rebernig traf im Powerplay sehenswert per Volleyabnahme.

Rund vier Minuten vor Schluss ging der KAC durch Steven Strong wieder in Führung. John Hughes glich aber kurz darauf wieder aus, und mit 2:2 ging es schließlich auch in die Verlängerung. In dieser ließ Lindner den Großteil der 3.500 Fans mit seinem Treffer im Nachschuss aus kurzer Distanz jubeln. Während der VSV die rote Laterne durch die gelungene Revanche für das erste Saisonderby (5:3 für den KAC) an Vorarlberg abgab, kassierte der siebentplatzierte KAC bereits die dritte Niederlage in Folge.

Matchwinner beim ungefährdeten Erfolg von Graz in Laibach war Marcus Vela mit einem Triplepack.

(APA)

Bild: GEPA