VSV holt Hohenberger als Sportdirektor zurück

Der Villacher SV stellt die Vereinsführung nach dieser Saison neu auf und holt dafür auch eine Vereinslegende zurück: Der ehemalige Verteidiger Herbert Hohenberger wird beim Kärntner Eishockey-Traditionsclub ab der nächsten Saison als Sportdirektor fungieren. Martin Winkler wird neben seiner Rolle als Geschäftsführer auch den Vereinsvorstand übernehmen. Die aktuellen Vorstände Andreas Schwab und Gerald Rauchenwald ziehen sich in den Beirat zurück.

„Aus privaten und beruflichen Gründen werden wir uns mit Ende dieser Saison aus dem Vorstand des EC iDM VSV zurückziehen.“ Das gaben Schwab und Rauchenwald in einer Aussendung des Vereins am Mittwoch bekannt. Die laufende Saison will das Duo noch zu einem Erfolg machen. Mit nur elf Punkten aus den ersten zwölf Spielen ist der VSV enttäuschend in die Spielzeit gestartet ist.

Hohenberger übernimmt mit Saisonwechsel

Danach übernehmen Winkler und Hohenberger. „Die Rückkehr von Herbert Hohenberger ist ein bedeutsamer und zukunftsweisender Schritt für den VSV. Wir haben mit seiner Rückkehr eine große Chance ergriffen, die Zukunft des EC iDM VSV noch erfolgreicher zu gestalten“, erklärte Winkler.

Hohenberger gewann mit seinem Stammclub Villach fünf Meistertitel (1992, 1993, 1999, 2002, 2006). Mit den Kölner Haien gelang ihm danach auch ein Titel in Deutschland. Er absolvierte 158 Länderspiele und wurde ins österreichische Jahrhundertteam gewählt. Nach seiner Karriere war Hohenberger Trainer u.a. bei den Graz 99ers und den Zeller Eisbären, aktuell ist der 55-Jährige Co-Trainer beim deutschen Zweitligisten Krefeld Pinguine und Vizepräsident des Kärntner Eishockeyverbands.

(APA) / Bild: Imago