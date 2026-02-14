VSV kommt mit Sieg bei Ferencvaros Pre-Play-off näher

Der VSV ist einem Platz in den Pre-Play-offs in der ICE-Eishockey-Liga einen großen Schritt näherkommen.

Am Samstag feierten die Adler einen 4:2-(1:0,1:1,2:1)-Erfolg beim direkten Konkurrenten Ferencvaros Budapest, womit der Tabellenachte den Vorsprung auf den Elften bei gleich vielen Spielen bereits auf acht Punkte ausbaute. Es war erst der zweite VSV-Auswärtssieg in den jüngsten elf Partien. Am Sonntag gastieren die Kärntner neuerlich in Ungarn, dann bei Fehervar.

(APA)/Beitragsbild: GEPA