VSV trennt sich von Trainer Daum – Nachfolger steht fest

Der Villacher SV hat sich von Chefcoach Rob Daum getrennt und seinen bisherigen Co-Trainer Marcel Rodman als Nachfolger eingesetzt. Das gab der nach einem starken Saisonstart in der ICE-Liga in ein Formtief geschlitterte ehemalige Eishockey-Meister am Donnerstag bekannt.

„Die Leistungen zuletzt waren unbefriedigend. Wir haben rasch gehandelt, um den augenscheinlichen Abwärtstrend zu stoppen. Die Mannschaft hat sich zudem mit dem System von Daum nicht entsprechend identifizieren können“, begründete VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald den Trainerwechsel. Rodman solle der Mannschaft mehr Identität und Schnelligkeit und die nötige taktische Variabilität geben. „Wir haben zweifelsohne sehr gute Spieler, jetzt gilt es eine sehr gute Mannschaft zu formen.“

Der 65-jährige Kanadier Daum hatte die Villacher nach einem Intermezzo 2020 seit der Saison 2021/22 betreut. Rodman ist seit 2021 als VSV-Assistenztrainer tätig. Als Spieler war der 42-jährige Slowene für mehrerer österreichische Clubs im Einsatz.

(APA)/Bild: GEPA