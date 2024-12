Vuelta 2025 beginnt in Italien

Die erste Etappe der 80. Vuelta a Espana beginnt im nächsten Jahr im norditalienischen Turin.

Wie die Veranstalter der Spanien-Radrundfahrt mitteilten, starten die Profis die ersten vier Teilstücke des Grand-Tour-Rennens in Italien. Es ist der erste Auftakt dort in der Geschichte der Rundfahrt, schon in diesem Jahr war die Tour de France erstmals in Italien gestartet. Die diesjährige Vuelta, die in Lissabon begonnen hatte, gewann der Slowene Primoz Roglic von Red Bull.

