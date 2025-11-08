WAC & Austria Wien im Einsatz: Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Am Samstag kommt es in Ried zum Oberösterreich-Duell zwischen der SV Ried und Blau-Weiß Linz. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Oberösterreich Derby zwischen Ried und Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag trifft die SV Ried im Oberösterreicher-Duell auf Blau-Weiß Linz. Sowohl die Rieder als auch die Linzer mussten sich am vergangenen Wochenende geschlagen geben und wollen vor der Länderspielpause noch einmal Punkte sammeln. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Austria Wien den GAK. Die Grazer haben am vergangenen Spieltag ihren ersten Saisonsieg gefeiert und wollen nun an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen. Die Veilchen hingegen mussten sich mit 1:2 gegen Hartberg geschlagen geben und möchten wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dieses Duell gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel reisen die Hartberger nach Kärnten zum WAC. Während die Mannschaft von Peter Pacult am vergangenen Spieltag nicht über ein Unentschieden gegen die WSG Tirol hinauskam, konnte das Team von Manfred Schmid Austria Wien bezwingen. Wer wird sich an diesem Wochenende durchsetzen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 8. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SV Oberbank Ried – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Bild: GEPA