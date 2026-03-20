WAC-Coach Atalan im Fokus gegen Altach

Den WAC und Altach trennen nur vier Zähler, beide Teams bewegen sich sportlich aber in unterschiedliche Richtungen. Während Altach seit Jahresbeginn in sechs Spielen elf Punkte eingefahren hat und im Cupfinale steht, sind es bei den Lavanttalern zwei Punkte samt Pokal-Aus.

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WAC-Coach Ismail Atalan ist unter Druck. Ob er bei einem weiteren Misserfolg die anstehende Länderspielpause übersteht, ist ungewiss. „Das gehört zum Business dazu. Wenn ich in die Kabine gehe, fühle ich sehr viel Zuspruch“, meinte der Deutsche und versprach: „Ich gebe mein Bestes. Und wenn das Beste nicht reicht, dann ist es so.“ Seit seiner Ankunft Mitte November als Nachfolger von Peter Pacult konnte Atalan nur einen Sieg feiern.

Die Krise im Lavanttal ist auch jenseits des Arlbergs nicht unbemerkt geblieben. „Im Moment läuft es bei ihnen nicht, und das möchten wir für uns nutzen“, erklärte SCR-Trainer Ognjen Zaric, dessen Elf die ersten zwei Saisonduelle gewann (2:0,3:1). Dass seine Kicker schon an Platz eins und das Europacup-Play-off denken, glaubt Zaric nicht. Man sei „sehr klar“ in der Zielsetzung, betonte der Tiroler. „Wenn wir jetzt beginnen, Träume zu schüren mit international und sonst was, dann heben wir ganz schön ab und vergessen, was die Realität ist.“ Diese besagt aber auch, dass der Klassenerhalt denkbar nahe ist. Der Vorsprung auf die Rote Laterne beträgt zehn Zähler.

(APA)/Beitragsbild: GEPA