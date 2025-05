WAC, Crystal Palace & Co.! Zahlreiche Titelflüche in dieser Saison gebrochen

In dieser Saison wurden einige Titelflüche in den europäischen Top-Ligen endlich gebrochen. Tottenham musste 17 Jahre warten, ein anderes englisches Team war sogar ganze 119 Jahre titellos!

Nach Abpfiff flossen Freudentränen. Auch Tottenham-Kapitän Heung-Min Son ließ nach dem 1:0-Finalsieg gegen Manchester United im Europa-League-Finale seiner Freude freien Lauf. Zehn Jahre spielt der Südkoreaner bei den Spurs und endlich hat es mit einer Trophäe geklappt. Tottenham beendete damit eine 17-jährige Titelpause. Zuletzt gewannen sie den League Cup im Jahr 2008.

Aber auch andere Klubs im europäischen Fußball konnten in dieser Saison ihre teils sehr lange Titellosigkeit beenden. Allen voran Crystal Palace. Die „Eagles“ mit Coach Oliver Glasner besiegten am 17. Mai Manchester City im Finale des FA-Cup mit 1:0 und holten damit den ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte – nach knapp 119 Jahren Wartezeit für die Fans!

WAC holt ersten ÖFB-Cup der Vereinsgeschichte

Außerdem wurden langjährige Titelträume bei Newcastle United (England), Go Ahead Eagles (Niederlande), Bologna (Italien) und auch dem Wolfsberger AC, der neben dem Cupsieg auch noch Chancen auf den österreichischen Meistertitel hat.

Am kommenden Samstag (20 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) können obendrein zwei deutsche Klubs im DFB-Pokalfinale jeweils Geschichte schreiben. Der VfB Stuttgart wartet seit 18 Jahren auf eine Trophäe und will gegen Arminia Bielefeld die erste, seit der Deutschen Meisterschaft 2007, gewinnen. Bielefeld hingegen steht kurz vor einem historischen Ereignis. In Berlin können die Arminier nicht nur den ersten großen Titel nach Ostwestfalen holen, sondern sich damit gleichzeitig auch zum allerersten Mal für das internationale Geschäft (Europa League) qualifizieren.

(Lennart Fitzler – skysport.de / Red.)

Bild: Imago/GEPA