WAC fährt klaren Testspielsieg vor Cup-Saisonstart ein

Klarer Testspielerfolg für den Wolfsberger AC in der ersten Pflichtspielwoche der neuen Saison: Gegen Regionalligist ATUS Velden gewinnen die Lavanttaler ungefährdet mit 4:0.

Die Treffer zum deutlichen Sieg steuern Giacomo Vrioni (10.) und Fabian Wohlmuth (24.) in der ersten Spielhälfte sowie Sankara Karamoko (49.) und Veljko Vukojevic (56.) während der zweiten 45 Minuten bei. In seinem ersten Saison-Pflichtspiel im ÖFB-Cup trifft der WAC am Freitag als klarer Favorit in Vorarlberg auf den FC Lauterach.