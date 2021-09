WAC fordert Salzburg: Der Bundesliga-Samstag JETZT LIVE auf Sky Sport Austria

via

Sky Sport Austria

In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga warten erneut sechs spannungsgeladene Spiele auf die Fans. Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass live!

Samstag ab 16:00 Uhr WAC – Salzburg, WSG Tirol – SV Ried und SCR Altach – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz – mit dabei: Sky Experte Martin Stranzl

Am Samstag startet der 9. Spieltag der heimischen Bundesliga mit den ersten drei Spielen. Die bisher makellosen Salzburger treffen in einem Gastspiel in Kärnten auf den WAC. Ob der Serienmeister im neunten Spiel den neunten Sieg holt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Parallel trifft das Überraschungsteam aus Ried auf die WSG Tirol. Können die Oberösterreicher ihren Erfolgslauf fortsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem empfängt der SCR Altach Peter Pacults Austria Klagenfurt im Ländle. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die drei Partien werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Samstag, 25. September 2021

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – SK Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

Beitragsbild: GEPA