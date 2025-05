WAC-Leistungsträger wohl vor Wechsel in die Emirate

Es wäre wohl ein Wechsel in eine Liga, der sich so nicht abgezeichnet hat. Adis Jasic steht vor einem unmittelbaren Wechsel in die UAE Pro League, wie Transferguru Fabrizio Romano auf „X“ gepostet hat.

Der Außenverteidiger des Wolfsberger AC hat laut dem Bericht bereits vergangene Woche seinen Medizincheck absolviert und soll bei Al-Ain einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Der Vertrag von Jasic läuft Ende Juni aus, der Verein aus den Vereinigten Arabischen Emirate möchte Jasic aber bereits zur FIFA-Klub-WM mitnehmen, dementsprechend wäre noch eine Ablöse zu zahlen.

Der 22-jährige Kärntner absolvierte in der laufenden Saison 24 Spiele, erzielte zwei Tore und legte vier Treffer vor. Unter Dietmar Kühbauer war Jasic gesetzt, zuletzt bremsten ihn immer wieder muskuläre Probleme etwas aus.

(Red.)/Bild: GEPA