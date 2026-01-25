WAC und Altach feiern Testspielsiege

Der Wolfsberger AC und der SCR Altach haben ihre Vorbereitung am Sonntag mit Siegen fortgesetzt. Beide Bundesliga-Klubs setzten sich in Testspielen knapp durch.

Altach feierte gegen den FC Schaffhausen einen 5:4-Erfolg über drei Mal 45 Minuten. Für die Vorarlberger trafen Patrick Greil (16., 34.), Ousmane Diawara (46., 66.) und Marlon Mustapha (132.). Der WAC gewann in Wolfsberg gegen NK Aluminij mit 3:2. Die Tore für die Kärntner erzielten Donis Avdijaj (11.), Dejan Zukic (22.) und Angelo Gattermayer (51.).

(APA) / Bild: GEPA