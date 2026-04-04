WAC unter Druck! Die Qualigruppe jetzt live & exklusiv auf Sky

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am Wochenende: WSG Tirol – WAC und GAK – Blau-Weiß Linz am Samstag

Peter Stöger am Samstag als Experte im Stduio

Peter Stöger über seine Rückkehr zu Sky: „Ich freue mich, wieder in meine alte Heimat zurückzukehren und meine Expertise bei Sky im Studio einzubringen.“

Streame die Spiele mit Sky X

Am Samstag kommt es in der Qualifikationsgruppe zum Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz.

Die Grazer konnten die ersten beiden Partien in der Qualifikationsgruppe für sich entscheiden, während den Linzern am vergangenen Spieltag gegen Ried der erste Erfolg seit vier Spielen gelang. Das Team von Michael Köllner steht jedoch weiterhin stark unter Druck und benötigt dringend weitere Punkte, um dem Abstieg zu entgehen. Ob die Linzer das Spiel für sich entscheiden können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich trifft die WSG Tirol am Samstag zu Hause auf den WAC. Beide Mannschaften warten im Finaldurchgang noch auf ihren ersten Sieg, wobei die Tiroler zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen den GAK hinnehmen mussten. Welchem der beiden Teams der erste Sieg in der Qualifikationsgruppe gelingt, erfahren Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Am Samstag stimmt Moderator Jörg Künne die Zuseher:innen ab 16:30 Uhr gemeinsam mit Peter Stöger auf einen spannenden Spieltag ein, der damit sein Comeback bei Sky gibt. „Ich freue mich, wieder in meine alte Heimat zurückzukehren und meine Expertise bei Sky im Studio einzubringen.“ Die Einzelvorläufe zu den Samstagspartien starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Außerdem können sich Fans am Samstag auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Bild: GEPA