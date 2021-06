Wolfsberg verpflichtet WSG-Verteidiger

Der Wolfsberger AC gibt die Verpflichtung des 24-jährigen Kärntners David Gugganig bekannt. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger wechselt ablösefrei von der WSG Tirol ins Lavanttal.

Der gebürtige Kärntner durchlief die Kärntner Akademie, ehe er in der U18 zu den Jungbullen aus Salzburg wechselte. In Liefering zeigte der Gugganig, dass er bereit für die Bundesliga ist und so sicherten sich die Tiroler 2017 die Dienste des Oberkärntners. In der abgelaufenen Saison war er einer der Dauerbrenner der Liga – von 32 möglichen Spielen absolvierte er 31.

In Wolfsberg unterschreibt Gugganig einen Vertrag über 2 Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr.

“Ich bin überglücklich dass der Transfer zum WAC geklappt hat. Es ist faszinierend was hier in Wolfsberg in den letzten Jahren national und international erreicht wurde. Ich freue mich schon total auf den Saisonstart.”

Quelle: Wolfsberger AC

Artikelbild: GEPA