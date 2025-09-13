WAC vs. Salzburg & mögliches Kalajdzic-Debüt: Der Bundesliga-Samstag HEUTE LIVE bei Sky!

Am heutigen Samstag die Spiele WAC – Red Bull Salzburg, SCR Altach – LASK und Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902

Die Sky-Experte am Samstag: Marc Janko

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell zwischen dem WAC und Red Bull Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am heutigen Samstag tritt Thomas Letsch mit seinem Team in Kärnten beim WAC an. Die Bullen sind – wie Rapid und die WSG Tirol – noch ungeschlagen, liegen aber zwei Punkte hinter den Wienern auf Rang zwei. Mit einem Sieg im Lavanttal wollen sie Druck auf die Hütteldorfer machen. Doch Didi Kühbauer und seine Elf haben etwas dagegen. Wer sich hier die drei Punkte holt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt der SCR Altach den LASK. Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Spieltag wollen die Vorarlberger gegen die Oberösterreicher wieder voll punkten. Die Athletiker hingegen wollen den enttäuschenden Saisonstart hinter sich lassen und mit dem zweiten Sieg zurück auf die Siegerstraße. Ob ihnen das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Im dritten Samstagsspiel trifft Blau-Weiß Linz auf den GAK. Das Remis gegen Salzburg am letzten Spieltag war für die Linzer ein erster Lichtblick – nun soll gegen die Grazer endlich der erste Dreier her. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Zudem können Fans die Samstags-Spiele in der Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 13. September 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte: Marc Janko

Beitragsbild: GEPA.