Wadenverletzung zwingt Real-Kapitän Ramos zur Pause

Real Madrid muss in der entscheidenden Phase der Saison auf Kapitän Sergio Ramos verzichten. Der Verteidiger habe am Mittwoch beim 3:1-Sieg Spaniens in der WM-Qualifikation gegen Kosovo eine Wadenverletzung im linken Bein erlitten, teilte der Club tags darauf mit. Ramos war erst in der 86. Minute eingewechselt worden. Wie lange der 35-Jährige ausfallen wird, ist gemäß offiziellen Angaben unklar, laut Medienberichten mehrere Wochen.

Real Madrid empfängt im Viertelfinale der Champions League am kommenden Dienstag im Hinspiel den englischen Meister Liverpool, vier Tage später steht ebenfalls daheim das “Clasico”-Duell mit Erzivale FC Barcelona auf dem Programm. Für beide Partien ist der Abwehrspieler höchst fraglich. Erst im Jänner war Ramos, dessen Vertrag bei den “Königlichen” mit Ende dieser Saison ausläuft, wegen eines Meniskusrisses am Knie operiert worden.

(APA)/ Bild: Imago