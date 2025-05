Wähle deinen „Torhüter, Trainer & Spieler der Saison“ in der ADMIRAL Bundesliga

Die Spielzeit 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga ist bald zu Ende. Sky sucht eine Runde vor Schluss den „Torhüter, Trainer und Spieler der Saison“.

Am heutigen Freitag und morgigen Samstag stehen spannende Entscheidungen im Abstiegs- sowie im Meisterkampf an (alle Spiele live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X). Bis Samstag, den 24. Mai um 12 Uhr könnt ihr an den drei Abstimmungen teilnehmen.

Diese Torhüter stehen zur Auswahl

Kjell Scherpen (Sturm Graz)

Nikolas Polster (Wolfsberger AC)

Samuel Sahin-Radlinger (Austria Wien)

Radek Vitek (Blau-Weiß Linz)

Tobias Lawal (LASK)

Raphael Sallinger (TSV Hartberg)

Diese Trainer stehen zur Auswahl

Jürgen Säumel (Sturm Graz)

Stephan Helm (Austria Wien)

Dietmar Kühbauer (Wolfsberger AC)

Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß Linz)

Diese Spieler stehen zur Auswahl

Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg)

Otar Kiteishvili (Sturm Graz)

Dominik Fitz (Austria Wien)

Ben Bobzien (Austria Klagenfurt)

Samson Baidoo (Red Bull Salzburg)

Mamadou Sangaré (SK Rapid)

Dejan Zukic (Wolfsberger AC)

Thierno Ballo (Wolfsberger AC)

Maurice Malone (Austria Wien)

Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid)

Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)

Aleksandar Dragovic (Austria Wien)

Malick Yalcouyé (Sturm Graz)

Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC)

Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz)