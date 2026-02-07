„Wäre wunderschön“: Kraft könnte Karriere in Predazzo krönen

Mit den Olympischen Spielen hat Stefan Kraft noch eine Rechnung offen.

In seiner erfolgreichen Skisprung-Karriere gewann der Salzburger fast alles, was es zu gewinnen gibt – einzig die Goldmedaille bei einem Einzelspringen unter den fünf Ringen fehlt noch im Trophäenschrank des 32-Jährigen. „Natürlich ist es der Traum und es wäre wunderschön“, sagte Kraft nach dem ersten Abtasten auf der Normalschanze in Predazzo. Aber zu großen Druck will sich der Pongauer keinen machen.

„Ich habe immer gesagt: Wenn es nicht passiert, ist es für mich überhaupt kein Problem“, betonte Kraft vor seiner dritten Olympia-Teilnahme im APA-Gespräch. „Dann schlafe ich keine Sekunde kürzer oder schlechter.“ Es müsse einfach passieren. Im Fleimstal werde er „alles dafür tun, dass ich cool performe“, ergänzte der dreifache Gesamtweltcupsieger. „Auch wenn ich hier Silber oder Bronze gewinne, einfach irgendeine Medaille hole, bin ich megahappy.“

Team-Olympiasieg in Peking verringert Pulsschlag

Den Traum, sich Olympiasieger nennen zu dürfen, erfüllte sich Kraft vor vier Jahren in Peking. Damals gewann er gemeinsam mit Daniel Huber, Jan Hörl und Manuel Fettner Mannschaftsgold auf der Großschanze. „Eine Medaille schon daheim zu haben und Olympiasieger zu sein, das verringert den Pulsschlag oben sicher um fünf Schläge“, sagte Kraft und grinste.

Die Goldene aus China gesellte sich zu den 15 WM-Medaillen (3 Gold, 6 Silber, 6 Bronze) und sechs Skiflug-WM-Medaillen (1 Gold, 2 Silber, 3 Bronze). In den vier olympischen Einzel-Bewerben blieb Kraft mit einer einzigen Top-Ten-Platzierung (10. auf der Normalschanze 2022) aber noch hinter den Erwartungen.

Kraft startete im Olympia-Training ausgezeichnet

Auf der Kleinschanze in Predazzo rechnet sich Kraft am Montag (19.00 Uhr/live ORF 1) wieder Chancen aus, im ersten Trainingssprung (Weltcup-Dominator Domen Prevc setzte aus) leuchtete der 1er auf. „Das gibt einem ein gutes Gefühl. Den Anzug habe ich gleich mal auf die Seite gelegt, der ist gut gegangen“, sagte Kraft zufrieden und ergänzte: „Wenn alles zusammenpasst, kann etwas Cooles passieren. Es ist alles möglich und an dem kann ich mich sicher ein bissl festhalten.“

Im November hatte er in Falun beim einzigen Normalschanzen-Bewerb des Weltcup-Winters triumphiert und seinen bisher einzigen Saisonsieg – den 46. insgesamt – gefeiert. „Ich bekomme sehr viel Druck rein und habe gleich eine gute Verbindung zu den Skiern“, betonte Kraft, das brauche es auf der kleinen Schanze. Zusätzliche Unterstützung genießt der Jungpapa von seiner Familie. Ehefrau Marisa und sein im Dezember geborenes Töchterchen wohnen etwas außerhalb von Predazzo in einem Appartement.

(APA) / Bild: GEPA