Waerenskjold gewinnt 11. Tour-Etappe im Sprint

Der norwegische Radprofi Sören Waerenskjold hat die 11. Etappe der 113. Tour de France gewonnen.

Der 26-Jährige vom Team Uno-X Mobility düpierte am Mittwoch die versammelte Sprint-Elite im chaotischen Massensprint des 161,3 km langen Teilstücks und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Waerenskjold verwies den Niederländer Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) und den Belgier Japser Philipsen (Alpecin-Premier Tech) auf die Plätze.

Das Gelbe Trikot von Spitzenreiter Tadej Pogacar geriet auf dem weitgehend flachen Teilabschnitt an das Ufer der Loire nicht in Gefahr. Der viermalige Gesamtsieger aus Slowenien (UAE Emirates-XRG) hat weiter 3:36 Minuten Vorsprung auf Verfolger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a Bike).

Am Donnerstag bietet sich den Sprintern schon die vermutlich letzte Chance auf einen Tageserfolg. Die 179,1 km lange zwölfte Etappe von der ehemaligen Formel-1-Strecke in Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône bietet gute Voraussetzungen für einen weiteren Massensprint.