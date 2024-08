Wafler im Velodrome auf Spitzenplatz aus

Tim Wafler ist der Mehrkämpfer unter den Bahnradfahrern. Im Omnium ist er ganz in seinem Element und bei den Sommerspielen am Donnerstag in Paris im Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome auf einen Spitzenplatz aus (ab 17.00 Uhr). Die Wettkampfstätte kennt der 22-Jährige bereits von seiner ersten WM 2022. Der aktuell Weltranglistenzehnte bereitete sich wie auch sein Madison-Partner vom Samstag, Maximilian Schmidbauer, noch intensiv auf Mallorca auf sein Olympia-Debüt vor.

Jeder, der bei den Weltmeisterschaften dabei gewesen sei, der wolle diese Stimmung wiedererleben und Emotionen aufsaugen, sagte Wafler im APA-Gespräch. „Das war damals schon ein bissl Olympische Spiele. Es war unbeschreiblich cool, die Franzosen sind im Bahnradsport eine der Nationen und in jedem Rennen Mitfavoriten. Deshalb war auch die Stimmung extrem gut. Ich kann ein Teil davon sein, das ist besonders cool.“ Ein erster Blick in die Halle vergrößerte die Vorfreude nochmals. „Dreimal die Olympischen Ringe auf einer Runde. Da hat man jedes Mal ein bissl Gänsehaut.“

Die erste Disziplin im Bewerb Omnium ist das Scratch, da geht es darum, als Erster ins Ziel zu kommen. Im Temporennen wird 36 Runden lang immer an den Erstplatzierten ein Punkt vergeben. „Man kann nicht immer vorne sein, man muss das taktisch sehr gut angehen“, erklärte Wafler. Danach komme eines der „spannendesten und actionsreichsten“ Rennen für die Zuschauer, denn im Ausscheidungsrennen scheide alle zwei Runden der Letzte aus. „Vor diesem Rennen haben die meisten Leute den meisten Respekt, weil alles eng hergeht.“ Nach dem finalen Punkterennen gewinnt der fleißigste Sammler die Goldmedaille.

Prolblem an Einser-Rad rasch behoben

Wafler und Schmidbauer, die auf die Erfahrungen des ehemaligen Olympia-Teilnehmers Andreas Graf, der nun ihr Trainer ist, zurückgreifen dürfen, haben jeweils drei Räder mit nach Paris genommen. Kurioserweise musste Wafler seinen Mechaniker gleich mal bitten, Hand anzulegen, da sein Einser-Rad, das er stets im Einsatz hat, zu lang war. Das Problem wurde rasch gelöst.

Aerohelm, Überschuhe, Ganzkörperanzüge – das Gepäck der Bahnradsportler ist groß. Schmidbauer darf seit neuestem nicht mehr beim Auspacken helfen. Beim Trainingslager auf Mallorca stand keine Schere zur Verfügung und er versuchte mit dem Küchenmesser die Kabelbinder zu öffnen. Das Messer landete in der Hand, die blutende Wunde musste im Krankenhaus genäht werden. „Es passt aber wieder alles“, gab der 23-Jährige Entwarnung.

Wafler bereit für Olympia

Wafler war wegen Problemen mit dem Sitzbeinmuskel sicherheitshalber aus der Österreich-Rundfahrt ausgestiegen. Er hatte danach Mitte Juli aber eine erfolgreiche U23-EM in Cottbus absolviert, die ihm an der Seite von Olympia-Ersatzfahrer Raphael Kokas den Europameistertitel im Madison sowie die Silbermedaille im Scratch brachte. Er fühlt sich aber fit und bereit und sagte über die Chanceneinschätzung im Omnium, dass er „nicht der größte Name im Feld“ sei. Mit seinen 22 ist er der Jüngste in den Top 10 der Welt.

„Wir haben in Mallorca gut trainiert. Im Madison sind wir taktisch gut und ein gut eingespieltes Team“, sagte der Wiener Schmidbauer. „In Paris werden wir über die 50 km einen Schnitt von über 60 km/h erreichen. Das Rennen wird unter 50 Minuten dauern.“ Mit der Olympia-Teilnahme erfüllte er sich ein „Lebensziel“. Als die Qualifikation begonnen habe, sei der Traum noch recht weit weg gewesen. Sein Madison-Partner ist eigentlich Kokas, wegen der Quote tritt er mit Wafler an. Nur bei einer Verletzung kommt Kokas zum Zug.

(APA) / Bild: GEPA