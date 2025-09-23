Wahnsinn in Anfield: Ekitike trifft, jubelt – und muss gehen
Liverpool ist am Dienstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Zweitligist Southampton ins Achtelfinale des englischen Fußball-Ligacups eingezogen.
Die „Reds“ mussten allerdings ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde er mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.
(APA)/Bild: Imago