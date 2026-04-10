Wahnsinn in der Schlussphase! LASK siegt in Salzburg

Der LASK hat Red Bull Salzburg im Titelkampf der ADMIRAL Bundesliga den nächsten schweren Dämpfer versetzt und ist auf Rang zwei vorgestoßen.

Die Linzer setzten sich am Freitag nach einem verrückten Finish auswärts mit 3:2 durch und liegen vorerst nur einen Zähler hinter Leader Sturm Graz, der am Sonntag Hartberg empfängt. Salzburg ist vier Punkte hinter Sturm nur noch Vierter. Maurits Kjaergaard glich spät für die Bullen aus (91.), Xavier Mbuyamba schlug aber noch zu (95.).

Bei Salzburg ersetzte Anrie Chase in der Innenverteidigung den zuletzt beim mühevollen 2:1 in Hartberg im Spielaufbau fehlerhaften Joane Gadou. Dazu kehrten Stefan Lainer und Jungstar Kerim Alajbegovic in die Startformation zurück. Kapitän Mads Bidstrup agierte als defensivster Spieler einer Mittelfeld-Raute vor der Abwehr. Flügelspieler Clement Bischoff schien zum dritten Mal in Folge nicht im Kader auf, eine kolportierte Suspendierung des Dänen nach einem Trainingsvorfall wollte Chefcoach Daniel Beichler vor Spielbeginn nicht kommentieren.

LASK-Führung als Kopie der Vorwoche

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer setzte vor 8.737 Zuschauern auf dieselbe Startelf wie zuletzt beim 4:1 bei der Wiener Austria – und durfte auch über denselben Führungstorschützen jubeln. Modou Keba Cisse kam wie gegen die Wiener nach einem kurz abgespielten Eckball unbedrängt zum Kopfball. Diesmal kam die Flanke nicht von Moses Usor, sondern von Sascha Horvath, Cisse versenkte sie via Innenstange im langen Eck (8.).

Die Salzburger hatten deutlich mehr Ballbesitz, zwingend wurden sie bis zur 28. Minute aber nicht. Dann hebelte Chase mit einem langen Ball die LASK-Hintermannschaft aus. Frans Krätzig bediente mit dem ersten Kontakt Karim Konate, der im zehnten Ligaeinsatz der Saison sein fünftes Tor erzielte. LASK-Verteidiger Joao Tornich prüfte ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager (32.), auf der Gegenseite klärte Cisse nach einem Kopfball von Jannik Schuster vor der Linie sowie dem einschussbereiten Konate (41.).

Nach Seitenwechsel kam der LASK auf – vor allem in Person von Samuel Adeniran. Der US-Amerikaner traf per Kopf das Außennetz (49.) und verzeichnete mit dem Fuß eine weitere gute Gelegenheit (56.). Dann leitete er das 2:1 ein: Adeniran setzte sich an der Outlinie gegen Chase durch, enteilte auch Bidstrup und fand im Rückraum Sasa Kalajdzic. Der ÖFB-Teamstürmer, der schon in der Vorwoche gegen die Austria getroffen hatte, verwertete sicher und jubelte in Basketball-Manier (61.).

Turbulente Schlussminuten

Konate verpasste eine Kopfball-Vorlage von Chase (68.), Alajbegovic traf per Freistoß die Stange (79.). Der Ausgleich gelang ausgerechnet dem eingewechselten Kjaergaard, der zuletzt häufig zwischen Ersatzbank und Tribüne gependelt war. Der Däne traf mit einem Aufsetzer von knapp außerhalb des Strafraums ins rechte Eck. Auf der Gegenseite vertändelte Krätzig aber am eigenen Fünfmeterraum den Ball. „Joker“ Mbuyamba war auf dem Posten und schoss den LASK mit seinem ersten Ligator ins Glück.

Salzburg gelangen im vierten Anlauf zwar die ersten Heimtore unter Beichler. Im insgesamt achten Spiel unter dem Neo-Coach setzte es aber die bereits vierte Niederlage – bei lediglich zwei Siegen und zwei Remis. Der LASK feierte den zweiten Sieg in der laufenden Meistergruppe, den ersten im siebenten Auswärtsspiel unter der Ägide von Kühbauer in dieser Ligaphase. Die ersten beiden Saisonduelle waren mit 3:0 und 5:1 bei Beichlers Salzburg-Premiere Ende Februar in Linz noch deutlich an die Bullen gegangen.