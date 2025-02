Die nordischen Kombinierer Paul Walcher und Andreas Gfrerer haben am Donnerstag bei der Junioren-WM in Lake Placid Gold im Team Sprint geholt. Die Österreicher waren bereits nach dem Springen in Führung gelegen und sprinteten im Finale vor Norwegen und Japan zum Weltmeistertitel. Das Frauen-Duo Laura Pletz und Katharina Gruber verpasste knapp das Podium und belegte den vierten Platz.

Gfrerer und Walcher freuten sich, dass ihr Plan perfekt aufging und schielten bereits auf ein mögliches Weltcup-Fixticket: „Es ist cool, dass es heute so geklappt hat. Wir konnten sowohl auf der Schanze als auch auf der Loipe einen richtig guten Job machen, es ist alles, was wir uns vorgenommen haben, aufgegangen“, erklärten der Salzburger und der Steirer unisono. Nun heiße es gut regenerieren und den Fokus auf Samstag zu legen. „Das ist klar unser Highlight, da geht es neben Medaillen um ein Fixticket im Weltcup.“

(APA) / Bild: GEPA