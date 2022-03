Walkner fällt in Abu-Dhabi-Challenge auf Rang sechs zurück

via

via Sky Sport Austria

KTM-Pilot Matthias Walkner hat auf dem vorletzten Teilstück der Abu Dhabi Desert Challenge Zeit verloren und ist als Tages-13. in der Gesamtwertung von Rang zwei auf sechs zurückgefallen.

Der Dakar-Sieger 2018 musste am Mittwoch als Erster starten und somit viel Navigationsarbeit verrichten. „Es war eine der härtesten Etappen in meinem Leben, aber ich bin sehr zufrieden“, meinte Walkner, der in die Schlussetappe mit 7:20 Min. Rückstand auf den Führenden Sam Sunderland geht.

(APA)

Artikelbild: Imago