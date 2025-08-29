Wanner fehlt in Deutschlands U21-Kader

Ohne Paul Wanner und Youssoufa Moukoko, dafür aber mit zehn neuen Gesichtern nimmt die deutsche U21-Nationalmannschaft den langen Weg zur EM 2027 in Angriff.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte für das neu zusammengestellte Team aber auch erfahrene Akteure wie Nicolo Tresoldi (FC Brügge) und Nelson Weiper (FSV Mainz 05). Insgesamt stehen fünf Vize-Europameister erneut im Kader.

„Die Mischung aus bereits erfahrenen U21-Akteuren und neuen Spielern ist gut“, sagte Di Salvo: „Jetzt geht es darum, schnell zu einer Einheit zusammenzuwachsen und erfolgreich in die EM-Qualifikation zu starten.“

Von der Mannschaft, die im Juni erst im Finale gegen England verloren hatte, sind neben den Angreifern Tresoldi und Weiper noch Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Elias Baum (Eintracht Frankfurt) und Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) dabei. Der ebenfalls noch spielberechtigte Verteidiger Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt hatte dagegen schon den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. Mit Leandro Morgalla und Hendry Blank stehen zudem zwei Ex-Salzburg-Spieler im DFB-Aufgebot.

Wanner laut Di Salvo „nicht komplett fit“

Wanner, im Sommer von Bayern München zur PSV Eindhoven gewechselt, sei „nach seiner Fußverletzung noch nicht komplett fit“, erklärte Di Salvo. Moukoko, der zuletzt mit dem FC Kopenhagen die Champions League erreicht und bislang zwei Tore für die Dänen erzielt hat, fehlt dagegen weiterhin im Kader. Der 20-Jährige hatte letztmals im November 2024 das DFB-Trikot getragen und die EM im Sommer wegen mangelnder Spielpraxis verpasst.

„Große Möglichkeit gehabt“: Eberl im Sky-Interview über Wanner

Di Salvo und sein neuer Co-Trainer Shkodran Mustafi durften für die neue Mannschaft nur Spieler nominieren, die am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren sind. Auf das Team wartet zunächst am 5. September ein Test beim kommenden EM-Gastgeber Albanien, ehe vier Tage später in Rostock gegen Lettland die EM-Qualifikation beginnt. Weitere Gegner sind dort Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.

Der Kader für die Spiele im September im Überblick:

Tor: Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn), Max Weiß (FC Burnley)

Abwehr: Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Hendry Blank (Hannover 96), Linus Gechter (Hertha BSC), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Leandro Morgalla (VfL Bochum), Joshua Quarshie (FC Southampton), Tom Rothe (Union Berlin), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Noel Aseko Nkili (Hannover 96), Muhammed Damar (TSG Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Anton Kade, Mert Kömür (beide FC Augsburg), Aljoscha Kemlein (Union Berlin), Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim)

Sturm: Ilyas Ansah (Union Berlin), Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg), Nicolo Tresoldi (FC Brügge), Nelson Weiper (FSV Mainz 05)

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.