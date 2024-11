Wanner im Exklusiv-Interview: „Alles step by step machen“

Bayerns Leihgabe und der für das ÖFB-Team spielberechtigte Paul Wanner sorgt in Heidenheim für positive Furore. Im exklusiven Interview mit Sky spricht der Youngster über die Nationalmannschaft, den FC Bayern und seine Vorbilder.

„Ich glaube, dass man sieht, dass ich alles step by step machen will. Und deshalb will ich jetzt auch ganz normal bei der U21 weiterspielen. Im nächsten Sommer steht eine EM an, auf die ich mich sehr freue. Und ich will mir das alles erarbeiten und erspielen – step by step“, sagt der Offensiv-Mann.

Wanner: „Muss es fühlen, für das Land zu spielen“

Klar ist, die deutsche Vordermannschaft von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist mehr als gut besetzt. Allein Jamal Musiala und Florian Wirtz dürften aktuell kaum zu verdrängen sein. Konkurrenzkampf als Ansporn oder ist das eher ein Argument, für Österreich aufzulaufen?

Wanner zu Sky: „Es kann beides sein, aber ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber. Die Entscheidung muss ich selbst treffen, die kommt vom Herzen und dann ist es in erster Linie egal, welche Spieler da spielen, sondern ich muss es fühlen, für das Land zu spielen. Und da will ich noch ein bisschen warten und mich erst entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt da ist.“

Bayern-Debüt gegen Mönchengladbach

Ein Gefühl hat sich jedenfalls tief eingeprägt. Nämlich der Moment seines Debüts für die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach Anfang 2022: „Das werde ich nie vergessen. Es ging so schnell und dann hat man auf einmal ein Profispiel. Es war ein total schönes Gefühl und macht mich stolz und glücklich, wenn ich darauf zurückblicke.“

Wanner: Müller ist „ein cooler Typ“

Alles nicht so leicht für einen jungen Menschen, der plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ganz wichtig: Mitspieler, die einen dann unterstützen. Bei Wanner war das „Jamal auf jeden Fall, weil er ja auch vom Campus zu den Profis gekommen ist und die Situation als junger Spieler kannte. Josh (Kimmich) hat mir auch geholfen und nach den Trainingseinheiten mit mir gesprochen. Oder Thomas Müller.“ Wanner: „Weil er ein cooler Typ ist. Er mag es, zu reden. Und er hat mir sehr viel geholfen. Ab und zu sind wir noch in Kontakt.“

Wanners Vorbilder kommen aus Südamerika

Wanner ist ein zentraler, offensiver Mittelfeldspieler, der auch auf dem rechten Flügel spielen kann. Von wem hat er sich versucht Dinge abzuschauen, sich inspirieren zu lassen?

Wanner über seine Vorbilder Messi und Neymar

„Messi. Er war und ist einfach der beste Spieler. Aber ich würde auch sagen Neymar. Was der mit dem Ball gemacht hat, seine Dribblings – das war schon geil. Vor allem die Zeit bei Barca. Ihn und Messi habe ich damals sehr verfolgt.“

