„War die richtige Entscheidung!“ – Foda verteidigt sich in letztem Interview als ÖFB-Teamchef

Die Ära von ÖFB-Teamchef Franco Foda ist mit einem 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen Schottland zu Ende gegangen. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Reaktion nach dem Spiel war wunderbar in der Kabine, das bestätigt mich darin, dass wir mehr als vier Jahre gut gearbeitet haben. Die Mannschaft hat auch gewürdigt, was wir geleistet haben“, sagt der 55-Jährige im ORF. Anschließend richtet der Deutsche auch einige Worte an seine Kritiker.

„Die Mannschaft hat Zukunft, man muss sie nur in Ruhe arbeiten lassen und nicht immer nur kritisieren. Es ist wichtig, dass alle zu 1.000 Prozent hinter dieser Mannschaft stehen und das nicht nur nach Siegen, sondern auch wenn vielleicht Ziele nicht erreicht werden“, sagt Foda und verteidigt anschließend seine Bestellung zum ÖFB-Teamchef: „Es ist wichtig, dass sich der gesamte ÖFB in Ruhe auf Trainersuche begeben kann. Ich bin davon überzeugt, dass die richtige Entscheidung getroffen wird, denn sie haben bis jetzt ja immer die richtige Entscheidung getroffen. Auch bei Marcel Koller. Er hat sich ja auch für die EM qualifiziert. Auch Franco Foda hat sich für die EM qualifiziert, ist ins Achtelfinale gekommen und war auf Nations League Platz eins. Leider haben sich beide Trainer nicht für die WM qualifiziert.“

Foda, der den drittbesten Punkteschnitt aller ÖFB-Trainer vorweisen kann, bezieht danach auch noch Stellung zur Kritik von Florian Klein. Der ehemalige Teamspieler sagte bei „ServusTV“, dass Fodas Denkweise über Fußball nicht zur Mannschaft passe und äußerte sich skeptisch über Nachfolgekandidat Peter Stöger. „Ich kann solche Aussagen wie von Florian Klein nicht nachvollziehen. Er hat mit mir noch nie über Fußball gesprochen. Er kann gar nicht wissen, wie ich über Fußball denke. Und das Allerschlimmste ist, dass ein ehemaliger Nationalspieler einen Trainer schon im Vorfeld kritisiert und ihn bewertet.“

