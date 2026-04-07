„War nicht okay“ – Harakate entschuldigt sich für „Herz-Torjubel“

Der Torjubel von GAK-Stürmer Ramiz Harakate zum entscheidenden Tor beim 2:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz sorgte am Samstag für Gesprächsbedarf. Der 23-Jährige bittet nun in einem Statement des Vereins um Entschuldigung.

„Mein Torjubel gegen Blau-Weiß Linz war nicht okay. Ich habe hier aus der Emotion heraus gehandelt und in diesem Moment nicht klar gedacht. Ich möchte mich hiermit sowohl bei den Gäste Fans als auch bei den eigenen Mitspielern entschuldigen“, wird der Franzose zitiert. Harakate ließ sich vor seinem Treffer von den Anhängern der Linzer provozieren. Beim Jubel zeigte er dann ein Herz in Richtung des Gäste-Fanblocks und sah dafür die Gelbe Karte.

Harakate über Torjubel: „Habe nur ein Herz gezeigt“

Wenig Freude hatte mit der Aktion GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. Der Chefcoach kündigte im Sky-Interview ein Gespräch mit seinem Schützling an.

Feldhofer: „Taugt mir gar nicht!“

„Wir haben mit Ramiz ein ernsthaftes Gespräch geführt und ihm deutlich gesagt, dass so ein Verhalten für uns nicht akzeptabel ist und auch nicht für die Werte des GAK steht. Er hat sich entschuldigt und sehr einsichtig gezeigt“, berichtet GAK-Sportdirektor Tino Wawra.

Harakates „Herz-Torjubel“ im Video

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