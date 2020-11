“Warte dort auf mich”: Tochter schreibt Maradona emotionalen Text

Am Tag nach der Beisetzung von Diego Maradona haben mehrere Einträge in sozialen Medien und Bilder der Fußball-Legende die Menschen in seiner Heimat Argentinien bewegt. Maradonas ältere Tochter Dalma richtete sich in einem emotionalen Text an ihn, den sie am Freitag auf Instagram veröffentlichte. Darin hießt es unter anderem: “Ich bin zerstört, aber ich werde durchkommen! Warte dort auf mich”.

Die 33-Jährige schrieb außerdem: “Und wenn deine Enkelin dich per Videogespräch anrufen will wie bisher, werde ich innerlich sterben, aber keine Sorge: Ich werde ihr genau sagen, wer du warst, wer du bist und wer du immer sein wirst!”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dalma Maradona (@dalmaradona)



Argentinische Medien veröffentlichten zudem eine der vermutlich letzten Aufnahmen von Maradona vor dessen Tod. In dem Video ist zu sehen, wie der Weltmeister von 1986, sich an anderen Männern abstützend, an einem Haus vorbeigeht. Aus dem Haus ruft ihm ein kleines Kind “Hallo Diego” zu, und der Nationalheld winkt zurück. “Maradona hat mich gegrüßt”, sagt daraufhin der Bub.

Den Berichten zufolge stammt das Video vom privaten Instagram-Konto einer Nachbarin Maradonas in der bewachten Wohngegend in der Nähe von Buenos Aires. Dort verbrachte dieser die letzten zwei Wochen seines Lebens.

(APA)

Bild: Getty