„Was für ein Witz“: Nächster Verstappen-Rundumschlag

Max Verstappen hat in dieser Formel-1-Saison schon eine Menge Tiefpunkte erlebt.

Die Qualifikation zum Grand Prix von Ungarn bot aber auch für den vierfachen Weltmeister etwas Neues. „Das Auto ist aerodynamisch einfach komplett kaputt“, meinte der Red-Bull-Star in Budapest. „Es wird einfach immer schlimmer. Was für ein Witz.“ Verstappen hatte auf seiner letzten Qualifikationsrunde die Kontrolle über sein Auto verloren und sich gedreht.

„Das ganze Wochenende war hart, aber besonders im Qualifying verschlechtert sich der Zustand des Autos einfach“, sagte Verstappen vor dem letzten Rennen vor der Sommerpause am Sonntag (um 15.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X). „Wir haben keinen Reifenverschleiß, sondern einen Autoverschleiß.“ Permanent tauchen neue Hürden vor Verstappen auf. „Wir haben ständig unterschiedliche Probleme. Das ist wahrscheinlich im Moment das größte Problem“, meinte der Niederländer, über dessen Zukunft trotz Vertrags bis 2028 dauerspekuliert wird. „Es taucht immer wieder etwas Neues auf und das ist nicht gut.“ In Budapest startet Verstappen nur von Platz sechs.