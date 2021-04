Was haltet ihr von der Gründung einer Super League? Stimmt ab!

via

via Sky Sport Austria

Der neue Wettbewerb, die Super League soll kommen. Namhafte Vereine aus drei Ländern haben sich vereinigt, um gegeneinander anzutreten. Was halten die User von skysportaustria.at von diesem Konzept?

Zwölf Vereine verkündeten in der Nacht von Sonntag auf Montag, dass sie eine Super League gründen wollen. Die Gründungsmitglieder sind AC Mailand, FC Arsenal, Atletico Madrid, FC Chelsea, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid und Tottenham Hotspur.

In der Super League sollen insgesamt 20 Mannschaften teilnehmen. Die Spieltermine sind unter der Woche, sodass die Teams weiterhin in den nationalen Ligen spielen können. Die Durchführung der Champions League würde wohl ohne die großen Namen stattfinden. Was halten die skysportaustria.at User von dem Vorhaben, eine Super League zu gründen?

Was hältst du von der Super League? Richtig cool, würde ich gerne schauen

Mal abwarten, ich bin noch skeptisch

Katastrophe, das geht gar nicht Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Super League “kriminell”: Neville redet sich in Rage & fordert Strafen!

Bild: Imago